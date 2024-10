45 minuti per Musah nella sconfitta degli USA contro il Messico

Nella notte gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino hanno affrontato il Messico in quella che è da sempre una partita sentitissima, amichevole o non amichevole. Orfani del loro leader tecnico, Christian Pulisic, gli States si sono dovuti piegare ai rivali che grazie alle reti di Raul Jimenez e César Huerta sono riusciti ad imporsi per 2 a 0.

In campo per 45' c'è stato il centrocampista del Milan Yunus Musah, che dopo l'ottima prestazione contro Panama non è riuscito ad aiutare più di tanto i suoi compagni. Che la sostituzione all'intervallo, comunque, non venga interpretata come una bocciatura, ma come una semplice rotazione.