5 febbraio 2022: due anni fa "si è girato Giroud!"

Esattamente due anni, il 5 febbraio 2022, si giocava il 241° derby della Madonnina, valido per la 24^ giornata di Serie A. Una sconfitta avrebbe di fatto tagliato fuori il Milan dalla corsa scudetto e consegnato il tricolore all'Inter. E fino al 75' sembrava tutto finito per i rossoneri, sotto di un gol per la rete al 38' di Periric, ma poi si è scatenato Olivier Giroud che ha segnato una doppietta strepitosa nel giro di tre minuti (75' e 78').

In particolare la seconda rete è rimasta nella storia del Diavolo, tanto che da lì è nato anche il celebre coro della Curva Sud "si è girato Giroud!". Quella sera è iniziata la cavalcata del Milan che si è conclusa il 22 maggio con la vittoria del 19° scudetto milanista.