5 luglio 1972, la seconda Coppa Italia del Milan

Il 5 luglio 1972, quarantotto anni or sono, il Milan vinse la sua seconda Coppa Italia, superando il Napoli in finale grazie all'autorete di Panzanato e il gol di Roberto Rosato. Il club rossonero, intervenuto su Twitter, ha ricordato quel successo con un video:

#OnThisDay in 1972 🤩



We won our second Coppa Italia

Oggi, 48 anni fa, vincevamo la nostra seconda #CoppaItalia #SempreMilan pic.twitter.com/4DweFkYXGd