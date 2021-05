6 maggio 1979: il Milan conquista lo Scudetto della stella

Il 6 maggio di 42 anni fa il Milan allenato da Nils Liedholm vinse il decimo Scudetto della sua storia, quello della stella. I rossoneri, tramite i loro profili social, hanno ricordato quel giorno pubblicando una foto. Di quella squadra facevano parte – fra gli altri – Franco Baresi, Fulvio Collovati, Fabio Capello, Walter Novellino e Gianni Rivera. Quest’ultimo, al termine di quell’annata, si ritirò dal calcio giocato dopo 19 stagioni in maglia Milan.

#OnThisDay, our star was born. The tenth Scudetto was won ⭐



Oggi, 42 anni fa, arrivò lo Scudetto della Stella ⭐ #SempreMilan pic.twitter.com/MKHFBrlklS