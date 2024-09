80 e 20 minuti per Zeroli e Bartesaghi nella vittoria dell'U20 sulla Rep.Ceca. Zero invece per Torriani

Nel pomeriggio l'Italia U20 di Bernardo Corradi è scesa in campo per l'Elite League contro i pari età della Repubblica Ceca. Dopo 90' piuttosto combattutti, gli azzurrini sono alla fine riusciti a portare a casa una vittoria che fa morale in vista delle prossime uscite stagionali.

Buone le prestazioni dei due giocatori del Milan Futuro Kevin Zeroli e Davide Bartesaghi, che hanno sicuramente dato una mano a tutta la squadra nel frangente di tempo che sono stati in campo. Per il capitano rossonero sono stati 82 minuti, prima di essere sostituito con Giulio Misitano, mentre per il terzino "solo" 23, entrato al 72esimo minuto al posto di Riyad Idrissi. 0 minuti invece per Lorenzo Torriani.

U20: REPUBBLICA CECA-ITALIA, IL TABELLINO

REPUBBLICA CECA-ITALIA 1-2

MARCATORI: Lipani 38' (ITA), Ciammaglichella 65' (ITA), Masek 80' (REP.CECA)

AMMONITI: Beran 41' (REP.CECA), Planka 45'+2 (REP.CECA), Lipani 56' (ITA), Buzek 75' (REP.CECA), Misitano 85' (ITA), Bartesaghi 90'+3 (ITA), Chicella 90'+5 (ITA)

FORMAZIONI

REP.CECA (4-2-3-1): Vitek; Tredl, Kubr (dal 46' Buzek), Kral, Hunal (dal 77' Dohnalek); Hamza (dal 46' Masek), Planka (dal 65' Buryan); Beran (dal 77' Zitny), Mikulenka (dal 65' Sancl), Siler (dal 46' Matej), Spatenka (dal 26' Toula). All. Pavel Sustr

ITALIA (4-5-1): Magro; Palestra (dal 82' Cndelari), Mané (dal 72' Comuzzo), Corradi (dal 72' Chiarodia), Idrissi (dal 72' Bartesaghi); Harder, Sardo, Zeroli (dal 82' Misitano), Lipani (dal 59' Ciammaglichella), De Pieri (dal 59' Anghelé); Presta (dal 59' Vavassori). All. Bernardo Corradi