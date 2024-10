90 minuti per Bakoune e Bartesaghi con l'Italia U20. Zeroli subentrato

Ben tre giovani calciatori rossoneri hanno preso parte alla sfida tra Portogallo U20 e Italia U20, valida per la quarta giornata della U20 Elite League. In quel di Coimbra gli Azzurrini del CT Corradi hanno pareggiato per 1-1 contro i lusitani in una gara in cui i gol sono arrivati tutti nel primo tempo. Il vantaggio è stato siglato dai padroni di casa con Ribeiro al minuto 18. Il pareggio quasi immediato per l'Italia al minuto 24 con il giocatore dell'Atalanta Vavassori.

Dal primo minuto, e per tutta la partita, hanno giocato i due milanisti Davide Bartesaghi, come centrale, e Adam Bakoune, nel suo consueto ruolo sulla fascia destra. A gara in corso, e più precisamente al minuto 55, è entrato anche Kevin Zeroli. Il capitano del Milan Futuro è andato vicinissimo al gol del vantaggio proprio su un bell'assist di tacco del compagno Bakoune. I tre rossoneri ora rientreranno alla base e saranno nuovamente a disposizione dei mister Fonseca, Bonera e Guidi.