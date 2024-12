A 39 anni si ritira Jesus Navas. Una sola partita in carriera contro il Milan con sconfitta pesante e trofeo ai rossoneri

Nella pomeriggio di ieri il difensore Jesus Navas ha vestito i panni del calciatore per la prima volta, entrando in campo al 65' nella sfida fra Real Madrid e Siviglia, ricevendo tutti gli onori del caso dal Santiago Bernabeu, con tutto lo stadio che si è alzato in piedi per salutarlo, e dagli avversari.

Al classe '85 è stato infatti tributato, come si vede sui canali social de LaLiga, il 'passillo de honor'. Juan Jesus del resto è stato uno dei grandi protagonisti delle vittorie del calcio spagnolo con due titoli europei, uno mondiale e una Nations League alzare al cielo con la maglia della Spagna.

Nonostante la sua lunghissima carriera, Jesus Navas ha giocato solo una volta contro il Milan: si era nel 2006-2007 e il Siviglia perse per 3-1 la Supercoppa Europea contro i rossoneri, freschi vincitori della Champions League.