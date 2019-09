A. Colombo a MN: "Bennacer è quello che è arrivato più in forma"

Angelo Colombo, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha detto la sua su Ismael Bennacer, primo tra i nuovi acquisti ad esordire dal primo minuto, spostandosi poi sul discorso fisico della squadra: "È quello che è arrivato più in forma, più preparato. Fisicamente non ha una struttura enorme, è abbastanza esile. Durante l’anno, per quanto riguarda la condizione, è normale che ci siano degli alti e bassi. Capita a tutti, anche ai grandi calciatori. Ma è un discorso anche di squadra: ci sono dei momenti, nel corso della stagione, in cui ci si esprime in modo ottimale e altri in cui ci si esprime modo diverso. Questo è normale. Siamo in un periodo così, non siamo al top, ma ogni giocatore deve cercare gli stimoli dentro sé stesso, con il lavoro, con l’unità di squadra e con l’allenatore. Il gioco del calcio è bello per questo, è un gioco collettivo dove l’unione fa la forza".