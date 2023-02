MilanNews.it

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, il noto agente sportivo Andrea D'Amico ha parlato così della trattativa per il rinnovo di Rafael Leao con il Milan: "Leao? Mi sembra di rivivere la situazione Dybala che però era in fase calante causa infortuni, qui se il Milan non si affretta nella negoziazione lo perde".