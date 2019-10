A. Di Gennaro: "Pioli deve salvare una stagione ma ha tutte le possibilità"

Antonio Di Gennaro, intervenuto a TMW Radio, ha parlato dell'avvicendamento in panchina al Milan: "Cambiare un allenatore crea per forza delle problematiche. Serviva tempo, che nel calcio manca sempre. Mi dispiace per Giampaolo ma sono felicissimo per Stefano Pioli. Deve salvare una stagione ma ne ha tutte le possibilità. A Firenze ha cercato di lavorare sui giovani. Ora è facile dare addosso alla dirigenza rossonera, ma la squadra era in palese difficoltà: servirà concretezza, la possibilità di rimontare e lottare per il 4° posto c'è. Ricordiamoci che il Milan ha rinunciato all'Europa League per mettere a posto i conti: capisco i tifosi, ma bisogna accettare che questa è una fase di transizione. Sarà fondamentale non sbagliare le prossime sezioni di mercato. Ci sono tutte le premesse per lavorare bene nonostante lo scetticismo dei tifosi. Questa giornata ci aiuta a capire come lo scorso anno la squadra seguisse tanto Gattuso, cosa che con Giampaolo non è avvenuta".