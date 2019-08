A. Di Gennaro: "Terim fu esonerato perché non c'erano buoni rapporti con la società"

Antonio Di Gennaro, intervistato da Tuttosport, è tornato sulla sua esperienza al Milan con Terim, rispondendo ad un paragone con l'attuale guida tecnica: A noi fu chiesto di arrivare quarti e quando fummo esonerati eravamo quinti a un punto dal quarto posto, avendo vinto pure il derby. Ancelotti che prese il nostro posto arrivò quarto. Io penso che noi, recuperando i tanti infortunati che avemmo a inizio stagione come Redondo, Ambrosini e Rui Costa, saremmo arrivati quarti e in fondo in Coppa Uefa. La nostra storia al Milan terminò perché non c’erano buoni rapporti fra Terim e la società, mentre Ancelotti era un uomo Milan e trovò subito un ambiente che lo accolse bene. Io auguro a Giampaolo di recuperare in fretta i giocatori assenti a Udine, poi credo che il fatto di essere stato scelto da Maldini e Boban sia una garanzia per lui".