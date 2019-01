A Gedda la sconfitta del Var

Fonte: di Paolo Vinci

Quanto accaduto a Gedda in occasione della finale di Supercoppa Italiana sentenzia la sconfitta della VAR, la definitiva sottomissione dello strumento elettronico e quindi del progresso tecnologico all'arbitrio del direttore di gara. Banti, insindacabilmente ed a sua opinabile discrezione, utilizza o non utilizza il mezzo tecnologico, applicando per casi uguali decisioni differenti, in sostanza due pesi e due misure, espellendo Kessie ma (prima) non Matuidi. Si supera poi, quando la gara scivola verso il 90°, non visionando la VAR per un episodio che, in assoluto, merita approfondimento tecnico: un solare rigore in favore del Milan. Episodi molto gravi che appunto cristallizzano la supremazia dell'arbitrio umano sullo strumento tecnologico. E probabilmente gettano un'ombra di dubbio su tanti aspetti del mondo del calcio.