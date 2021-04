A Milanello si lavora verso il Genoa: le immagini dell'allenamento odierno

Stefano Pioli ha condotto oggi il terzo allenamento della settimana a Milanello in vista della sfida contro il Genoa, valida per la 31esima giornata di Serie A e in programma domenica alle 12:30 a San Siro. Sui profili social del club rossonero sono state pubblicate alcune immagini dalla sessione odierna, nel quale Diogo Dalot e compagni si sono particolarmente soffermati su tattica e possesso palla.