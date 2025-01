A Riyad non verrà osservato il minuto di silenzio per Agroppi: il motivo

A differenza di quanto inizialmente annunciato dalla Figc, il minuto di silenzio in memoria di Aldo Agroppi non sarà osservato a Riyad in occasione delle gare di Supercoppa italiana, competizione che prenderà il via questa sera con la prima semifinale tra Inter e Atalanta, in programma alle 20 ora italiana all'Al-Awwal Park Stadium.

Il passo indietro. "Per commemorare Agroppi, a partire dalle semifinali di Supercoppa italiana e per tutte le partite del weekend (compresi anticipi e posticipi) verrà osservato un minuto di silenzio", questo il testo del comunicato stampa diffuso dalla Federcalcio attraverso i propri canali, che faceva esplicito riferimento alle gare in terra araba. Poi, il passo indietro, avvenuto di concerto tra la Figc e la Lega Serie A.

I motivi. Le ragioni di questa retromarcia si legano ai precedenti, avvenuti proprio a Riyadh in Supercoppa spagnola e italiana, in occasione delle commemorazioni di Franck Beckenbauer e Gigi Riva. In entrambi i casi i rispettivi minuti di silenziofurono fischiati dal pubblico locale, nella cui tradizione il silenzio non è associato al lutto. Si è scelto, revocando questo tipo di commemorazione, di evitare che lo spettacolo, sconcertante per il pubblico italiano ed europeo, si ripetesse, e che quindi la memoria di Agroppi venisse fischiata.