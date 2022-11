A.Rossi: "Maldini mi ha sempre colpito per la sua umanità. E aveva ragione su Leao..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Rossi, ex canoista e grande tifoso rossonero, ha parlato così a Tuttosport di Paolo Maldini: "Ci siamo incontrati spesso. Una volta siamo stati invitati a Milanello con mio figlio per vedere gli allenamenti dei rossoneri. Mi ha sempre colpito la sua umanità. Sembra un ragazzo schivo, ma in realtà è una persona molto divertente. In quell'occasione abbiamo parlato anche di Leao. Maldini garantì che il portoghese fosse un campione, uno dei più forti calciatori del mondo. Serviva solo tempo, lo si doveva aspettare. E come vede, Paolo aveva ragione".