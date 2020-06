A. Silva ancora in gol: il portoghese supera Lewandowski (dalla ripresa della Bundes)

Andrè Silva non si ferma più e timbra il cartellino anche nella vittoria per 2-1 dell'Eintracht Francoforte sullo Schalke 04. Il portoghese è letteralmente inarrestabile da quando la Bundesliga è ripresa: 7 gol in 8 partite per l'attaccante di proprietà del Milan, che ha fatto meglio di tutti in Germania nell'ultimo mese, anche di Lewandowski (che ieri ha segnato la sesta rete in altrettante gare giocate).