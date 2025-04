A Udine torna lo striscione dei tifosi del Milan: "Solo per la maglia"

Nella serata del Bluenergy Stadium, dove si sta giocando in questi minuti la gara tra Udinese e Milan, i tifosi rossoneri hanno nuovamente esposto lo striscione con su scritto: "Solo per la maglia". L'esposizione era stata vietata per le gare in casa e non c'era nella partita contro la Fiorentina.

UDINESE-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao

Arbitro: Sacchi di Macerata