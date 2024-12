A Verona arbitra Marinelli: i precedenti con il Milan sono benauguranti

Questa sera al "Marcantonio Bentegodi" di Verona andrà in scena la partita tra Hellas Verona e Milan, valida per la diciassettesima giornata di campionato e l'ultimo impegno prima di Natale per i rossoneri che poi saranno di nuovo in campo in Serie A il 29 dicembre a San Siro contro la Roma. Ad arbitrare la partita ci sarà il fischietto di Tivoli Livio Marinelli che per la quinta volta in carriera incrocerà la strada del Milan. Nei quattro precedenti è sempre andata molto bene per il Diavolo che, infatti, non ha mai perso quando è stato arbitrato dal direttore laziale.

Il primo incrocio, l'anno dello Scudetto, fu uno 0-0 in casa contro il Bologna. Da lì in poi tre vittorie: 4-2 con l'Udinese, 4-1 con il Monza e 1-0 contro il Sassuolo. Ulteriore curiosità, sarà la prima volta che Marinelli arbitrerà il Milan lontano da San Siro.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Del Giovane-Pagliardini

IV uomo: Perri

VAR: Serra

AVAR: Chiffi