Abate in odore di rinnovo dopo la gran prova contro il Parma

Dopo la gran prestazione messa in campo contro il Parma, il senatore rossonero Ignazio Abate ha provato ancora una volta la sua dedizione alla causa. A questo punto, a 32 anni appena compiuti, non sarebbe così sorprendente che a primavera spuntasse un rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno. I rapporti tra Leonardo e Raiola, il suo procuratore, sono ottimi, sottolinea il Corriere dello Sport.