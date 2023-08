Abate parla del suo rapporto con Pioli: "Ci sentiamo quasi tutti i giorni"

Ignazio Abate, allenatore della primavera del Milan, ha parlato alla Gazzetta.it del suo rapporto con Stefano Pioli e con la prima squadra. Le sue parole: "Con Pioli mi rapporto quasi tutti i giorni, mi aiuta tanto e lo ringrazio perché è molto attento alle nostre dinamiche. Mi dà tanti consigli e mi fa aprire la testa su molte cose. Ma parliamo di principi di gioco e di interpretazione, non di moduli.

Riunioni periodiche? In realtà no, anche perché cerchiamo di mettere gli allenamenti sempre allo stesso orario della prima squadra. Noi siamo a disposizione. Giochiamo spesso contro di loro, a volte facciamo allenamenti congiunti nelle prove tattiche. Se gli orari degli allenamenti non coincidono, mi fermo a vedere i loro ed è un’occasione di confronto col mister”