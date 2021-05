Abate: "Per me il Milan è una famiglia a cui ho dato anima e corpo"

Ignazio Abate, sul canale Twitch del Milan, ha parlato dei rossoneri rispondendo alle domande che gli sono state sottoposte. Ecco le parole dell’ex terzino rossonero su cosa vuol dire far parte del Milan: “Io non ti saprei spiegare benissimo cos’è il Milan. Io ci sono nato e cresciuto, per me è una famiglia a cui ho dato anima e corpo. Sono legato ai giocatori della vecchia guardia, ed è sempre più importante lo stemma che si porta davanti che il nome sulle spalle. Questo per me è il Milan”.