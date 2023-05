Abate soddisfatto per la stagione del Milan Primavera: "Abbiamo vissuto qualcosa di incredibile"

MilanNews.it

Lungo post condiviso da Ignazio Abate sul proprio Instagram ufficiale. L'attuale tecnico del Milan Primavera si è esposto sui social network dopo la stagione vissuta con i giovani rossoneri, che hanno raggiunto anche le semifinali di Youth League. Con tanta commozione, l'allenatore milanista ha condiviso una serie di scatti ripecorrendo il percorso affrontato e aggiungendo in didascalia: "Così, senza che me ne sia accorto è passata un'intensa stagione. La mia seconda da allenatore..un vortice di emozioni, momenti difficili, momenti bellissimi sempre vissuti insieme ai miei ragazzi e al mio staff! Insieme siamo cresciuti, abbiamo sofferto, gioito, vissuto qualcosa di incredibile. Per tutto questo ho una sola parola: GRAZIE!!!".