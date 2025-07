Abbonamenti milanesi: il Milan non ha aumentato i prezzi, l'Inter sì

Una delle questioni principali di questo periodo dell'anno, specialmente per i grandi club, riguarda la campagna abbonamenti. Un momento cruciale per assicurarsi il sostegno continuo dei propri tifosi durante l'anno e di conseguenza una fonte economica importante che entra nelle casse dei club. I colleghi di Calcio e FInanza hanno analizzato la situazione che riguarda i prezzi degli abbonamenti a San Siro, per quanto riguarda le squadre di Milan e Inter: il trend degli ultimi anni è simile, quello di questa stagione è diverso.

Come detto, a livello globale, nelle ultime stagioni sia Milan che Inter hanno fatto registrare un progressivo aumento dei prezzi per gli abbonati. Calcio e Finanza ha calcolato la mediana dei dati degli ultimi cinque anni e ha concluso che per quanto riguarda l'Inter c'è stato un aumento dell 82% con crescita annua del 15%, per quanto concerne il Milan invece l'aumento globale è stato del 75% e quello annuale del 9%. La differenza tra i due club è tutta quest'anno: il Milan non ha aumentato i prezzi, mantenendoli in linea con quelli dell'anno scorso, probabilmente a causa degli scarsi risultati dell'ultima stagione.