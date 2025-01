Abodi e il problema infrastrutture: "Presto un fondo e un commissario per gli impianti"

Attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha fatto il punto sul 2024 che sta per concludersi e ha delineato i cardini del lavoro che attende il mondo del calcio nell'anno che verrà. Iniziando dalla riforma della 'Legge Melandri', ma non solo. Massima attenzione anche alla questione stadi:

"Venerdì scorso, in una riunione al MEF con il collega Giorgetti, abbiamo compiuto un ulteriore e decisivo passo avanti per la nascita di un fondo equity che investirà nei progetti-stadio, sulla base di criteri che stiamo elaborando. Questo completerà la configurazione di un portafoglio di opportunità, contribuendo a dare finalmente un salto di qualità agli stadi della Serie A e delle altre leghe. Il fondo sarà un patrimonio quasi totalmente pubblico, gestito dai privati, al quale riconosceremo lo status di 'infrastrutture strategiche nazionali'. Stiamo anche definendo le funzioni e le prerogative di una struttura commissariale che semplifichi e renda omogeneo l’iter dei progetti, in sintonia con amministrazioni comunali e club. I tempi? Tra fine gennaio e inizio febbraio".