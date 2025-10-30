Abodi: "Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi"

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Milan-Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c'è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine del Premio De Sanctis. "Si tratta comunque di un evento speciale in un momento speciale, un evento unico e irripetibile - ha aggiunto -. Ma mi auguro ci sia la sensibilità di mitigare questo impatto con una visione aperta a tutti dello spettacolo". (ANSA).

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE

Lecce-Napoli 0-1

Atalanta-Milan 1-1

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Como-Verona 3-1

Juventus-Udinese 3-1

Roma-Parma 2-1

Bologna-Torino 0-0

Genoa-Cremonese 0-2

Inter-Fiorentina 3-0

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Cagliari-Sassuolo 18.30

Pisa-Lazio 20.45

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 2 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it