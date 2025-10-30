Abodi: "Milan-Como a Perth? Manca il rispetto per i tifosi"
(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Milan-Como a Perth? Ognuno esprime il suo pensiero, la scelta della Lega penso stia nelle possibilità e credo bisogni saper cogliere gli aspetti positivi. Certo manca rispetto per i tifosi perché lo spettacolo calcistico ha senso quando c'è il tuo pubblico e qui si chiede un grande sacrificio non solo economico, perché quello che credo i tifosi lamentino è il fatto che non se ne tenga conto". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine del Premio De Sanctis. "Si tratta comunque di un evento speciale in un momento speciale, un evento unico e irripetibile - ha aggiunto -. Ma mi auguro ci sia la sensibilità di mitigare questo impatto con una visione aperta a tutti dello spettacolo". (ANSA).
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA
MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 0-1
Atalanta-Milan 1-1
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 3-1
Juventus-Udinese 3-1
Roma-Parma 2-1
Bologna-Torino 0-0
Genoa-Cremonese 0-2
Inter-Fiorentina 3-0
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45
DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Data: domenica 2 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
