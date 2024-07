Abodi: "Ora deve prevalere l'interesse generale. Mi auguro che la Serie A trovi una compattezza maggiore"

vedi letture

Il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport del fatto della candidatura di Gabriele Gravina a presidente della FIGC: "Penso voglia valutare come si evolveranno determinate situazioni, a partire dagli equilibri nelle Leghe. Vuole evitare che qualcuno abbia il sopravvento, è una specie di logica del disarmo bilanciato. A me ha detto delle cose, sono convinto che dirà le stesse anche in pubblico. D’altro canto il livello dello scontro e delle contrapposizioni personali - sempre da stigmatizzare - hanno raggiunto l’insopportabile, adesso deve prevalere solo l’interesse generale.

Scontro con la Serie A? Alcuni club della A e non solo. Di certo mi auguro che la Serie A sappia trovare una sua definitiva compattezza e che le uniche esuberanze le dimostri nella progettualità industriale e nella voglia di migliorare il prodotto e, di conseguenza, i fatturati. Ora ognuno deve dare il suo contributo.

È una scelta del presidente Gravina e del Consiglio. Io non avrei fatto fughe in avanti. Oggettivamente non è stato un segnale di comprensione della situazione. Nonostante quest’ulteriore accelerazione, adesso sarà fondamentale trovare le intese che permetteranno di affrontare e risolvere le problematiche del nostro sistema calcistico e che non riguardano solo rappresentanze e percentuali, ma sono legate alla visione, alla progettualità e agli obiettivi che si vogliono conseguire".