Abolizione Decreto Crescita, Ministro Abodi: "Nessun interesse a danneggiare"

vedi letture

In visita a Genova, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato ai taccuini de Il Secolo XIX della possibilità del "Ferraris" di ospitare Euro2032: "Ho sempre riscontrato da parte dell’amministrazione una costante disponibilità. Mi auguro che questa predisposizione, che non sempre si trova, consenta alle due proprietà di far rientrare tra le priorità oltre i risultati anche la ristrutturazione dello stadio: un impianto nuovo rappresenta una prospettiva di crescita non solo dei ricavi ma del progetto sportivo nel suo complesso".

L’abolizione del Decreto Crescita? Anche in questo caso sono convinto che nel 2024 sarà un anno decisivo. Mi auguro che si possa arrivare a un tavolo con la Lega per discutere di un piano industriale. Da parte nostra non c’è alcun interesse a danneggiare: non fa parte della nostra cultura. E’ un concetto così negativo che non riusciamo neanche a pronunciare, non rientra nel nostro Dna. C’è invece bisogno di un dialogo con i 20 club della Serie A nell’ambito di una riforma complessiva del sistema calcio".