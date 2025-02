Abraham alla CBS: "Sono un vincente e voglio ottenere il sempre il massimo. Qui sto vivendo un sogno"

E' intervenuto così l'attaccante rossonero, Tammy Abraham, che ha parlato ai microfoni di 'CBS Sports Golazo', toccando con mano molti temi della particolare e per certi versi surreale stagione del Milan fino a questo momento. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Conceicao e Mourinho

"Giocando con Conceicao e Josè, entrambi credono davvero in ciò che vogliono raggiungere. Sono motivati, grandi lavoratori e vogliono il meglio da te. Lo otterranno, non importa cosa accada. Come giocatori, abbiamo tutti bisogno di quella spinta per dare il massimo... Sono un vincente, voglio vincere, credo che si viva una volta sola, quindi godetevi sempre il vostro tempo, cercate di giocare con un sorriso sul viso. Io sto vivendo il mio sogno".

