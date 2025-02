Abraham è l'unico rossonero ad aver segnato in tutte le competizioni stagionali

vedi letture

Nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma, il suo recente passato, l'attaccante rossonero Tammy Abraham ha incanalato la gara su binari favorevoli segnando una doppietta. Si è trattato del settimo e ottavo gol dell'anno per il centravanti inglese, i primi in Coppa. Il numero 90 è così il primo calciatore della rosa rossonera a raggiungere l'obiettivo di segnare in tutte le competizioni stagionali: campionato, Supercoppa, Champions League e Coppa Italia appunto.