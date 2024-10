Abraham infortunato, l'inglese rassicura i tifosi: "Tornerò presto"

Il Milan soffre ma vince una partita importantissima contro l'Udinese grazie alla rete, siglata nel corso del primo tempo da Samuel Chukwueze. Per il nigeriano, questo è il primo gol stagionale e il quarto in totale con la maglia del Milan. Ingresso in partita molto sfortunato da parte di Tammy Abraham, infortunatosi alla spalla dopo pochi minuti.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per il centravanti inglese si tratta di un trauma alla spalla destra dove è già stata fatta una radiografia che ha escluse fratture. Sempre lui, tramite una storia su Instagram ha voluto rassicurare i tifosi rossoneri:

"Grazie per il supporto, tornerò presto!".