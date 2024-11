Abraham: "Milano è fantastica. Decisione di trasferirmi in Italia è stata coraggiosa"

L'acquisto dell'ultimo minuto del Milan nello scorso mercato estivo è stato Tammy Abraham. Il centravanti inglese è stato scelto per rimpolpare un reparto altrimenti scarno e per dare il cambio ad Alvaro Morata, anche lui appena arrivato dalle parti di Milanello. Se l'impatto era stato ottimo, con il tempo il britannico - complice qualche atteggiamento non consono e qualche infortunio - si è un po' perso. Recentemente ha ritrovato un po' di feeling con il campo ed è stato intervistato alla BBC Sport.

Le parole di Tammy Abraham sul suo trasferimento al Milan: "Milano è fantastica. Sono cresciuto tutta la mia vita a Londra, poi ho avuto il privilegio di trasferirmi a Roma e ora Milano. Penso che quando mi guarderò indietro dirò: wow, ho davvero vissuto in posti come Roma, Milano... Penso che la decisione di trasferirmi qui in Italia sia stata coraggiosa"