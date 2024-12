Abraham titolare al centro dell'attacco. Serafini: "Da lui mi aspetto concretezza"

vedi letture

Nel pre partita di Hellas Verona-Milan, Luca Serafini è intervenuto negli studi di Milan TV dicendo la sua su che tipo di partita si aspetta da Tammy Abraham, oggi baluardo offensivo della formazione di Paulo Fonseca:

"Mi aspetto una partita da Abraham, quindi con lo stesso piglio con cui lui affronta tutte le gare, con la sua stessa carica, voglia di vincere e di caricare anche i compagni. Con più concretezza però, perché nelle ultime uscite mi è parso un po' avulso. In parte forse era la condizione, in parte certi tipi di partite che non aiutato il centravanti del Milan.

Da Abraham mi aspetto concretezza, perché la differenza rispetto a Giroud, a Ibrahimovic non ne parliamo, e lo stesso Morata, devono essere però poi lucidi in area di rigore". .