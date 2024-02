AC Milan accoglie ComAve e Tamias come Global Partner

AC Milan ha il piacere di annunciare l'avvio della partnership congiunta con ComAve e Tamias, il cui obiettivo è sviluppare un'innovativa esperienza di shopping per i tifosi rossoneri. I due marchi entrano a far parte della famiglia dei Global Partner dei rossoneri: ComAve, piattaforma globale di e-commerce, in qualità di Shopping Experience Platform Partner; e Tamias, piattaforma software per punti vendita, in qualità di Point of Sales Solution Partner.

ComAve sbarcherà in Italia nel corso del 2024 e, nell'ambito di questa partnership, svilupperà nei primi mesi dell'anno un ecosistema di negozi e ristoranti in grado di fornire offerte e servizi esclusivamente pensati per i tifosi rossoneri nel mondo. L'obiettivo è di fornire loro un’esperienza di shopping unica e di fungere da punto d’incontro con la loro squadra del cuore.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo felici di annunciare l'inizio di questa partnership con ComAve e Tamias. Per noi si tratta di un passo in avanti importante nel mondo digitale, che ci permette di creare un ulteriore punto di incontro con i nostri tifosi, i quali potranno sempre di più interagire con il Club grazie a servizi e prodotti a loro dedicati. Siamo certi che questa partnership contribuirà a far crescere ulteriormente la passione che i nostri tifosi nutrono per i colori rossoneri".

Ivan Blum, Chief Executive Officer di ComAve, ha aggiunto: "È con grande orgoglio che ci impegniamo in questa partnership con AC Milan. Per ComAve non si tratta di una semplice collaborazione, ma di un'immersione completa nel mondo del calcio. Personalmente sono impaziente d'interagire con i tifosi rossoneri, capire le loro ambizioni e necessità e definire offerte che possano ulteriormente migliorare le loro esperienze. Insieme, vogliamo unire la bellezza di questo meraviglioso sport e innovativi metodi d'interazione coi tifosi".

Adam Haines, Chief Executive Officer di Tamias, ha concluso: "Si tratta per noi di un momento storico. Questa partnership strategica con AC Milan rappresenta un vero e proprio viaggio assieme a tutti i partner del Club, specialmente quelli operanti nei settori della ristorazione e del retail. La mission di Tamias è sfruttare le più moderne tecnologie per soddisfare i bisogni della sua community, che di fondo ne guida lo sviluppo. Insieme ad AC Milan vogliamo portare l'interazione coi tifosi a livelli ancora più alti".

Questa partnership, la prima di ComAve e Tamias con un Club italiano, dimostra ancora una volta lo spirito pionieristico di AC Milan e la sua ambizione nel percorrere sempre nuove strade d'interazione con la sua fanbase globale, con l'obiettivo di farla sentire sempre più vicina al Club.