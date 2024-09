AC Milan e Dyson insieme per unire sport e tecnologia

vedi letture

AC Milan è lieto di annunciare una nuova collaborazione strategica con Dyson, azienda leader a livello globale nel campo dell'innovazione tecnologica e del design. Questa collaborazione segna l'unione di due brand iconici, entrambi riconosciuti per la loro costante ricerca dell'eccellenza e per la capacità di spingersi oltre i limiti convenzionali, ridefinendo così i parametri di successo nei rispettivi settori.

AC Milan e Dyson condividono valori fondamentali che costituiscono la base di questa collaborazione: passione, innovazione, qualità e un impegno incondizionato verso il miglioramento continuo. Questi valori comuni non solo guidano le attività quotidiane di entrambe le organizzazioni, ma rappresentano anche la visione a lungo termine che le unisce.

AC Milan è riconosciuto a livello internazionale per la sua storia di successi e per il suo spirito senza tempo, dentro e fuori dal campo, proprio come Dyson per la sua capacità di innovare costantemente nel settore della tecnologia, creando soluzioni all’avanguardia che migliorino la vita quotidiana delle persone.

In particolare, le nuove cuffie Dyson OnTrac™️, l’innovativo prodotto con il quale Dyson entra ufficialmente nel mondo dell’audio, saranno protagoniste di questa collaborazione. Dotate di un algoritmo personalizzato di cancellazione attiva del rumore, le cuffie garantiscono un’esperienza sensoriale di alto livello, riflettendo la ricerca di efficienza e benessere, elementi chiave per il successo di entrambe le realtà.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare questa collaborazione tra AC Milan e Dyson, un marchio che condivide il nostro impegno per l'eccellenza e le performance. Dyson non è solo sinonimo di tecnologia d'avanguardia, ma rappresenta anche un impegno costante verso la qualità e l'innovazione, principi che rispecchiano perfettamente la nostra filosofia. Insieme, puntiamo a spingerci oltre i limiti di ciò che possiamo ottenere sia dentro che fuori dal campo”

Jake Dyson, Chief Engineer Dyson, ha dichiarato: “Dyson ha l'ambizione di rivoluzionare il settore audio, come dimostrato con le nuove Dyson OnTrac™️, presentate quest'estate. Queste cuffie offrono un'eccezionale qualità del suono grazie a un design ad alte prestazioni, sostenuto da decenni di ricerca nel campo dell'aeroacustica. E grazie alla cancellazione avanzata del rumore, vi aiuteranno a rimanere concentrati, anche in mezzo al frastuono di San Siro il giorno della partita. Per celebrare questo lancio, siamo orgogliosi di collaborare con l'AC Milan. Il club incarna la stessa passione, cura e dedizione alle prestazioni che anima Dyson. Siamo entusiasti di collaborare con una squadra così iconica”.

Insieme a Dyson, il Club mira a fondere sport e tecnologia per creare esperienze uniche e memorabili per tutti coloro che vivono la passione rossonera.