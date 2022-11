AC Milan e KONAMI: tutte le informazioni, i dettagli e gli obiettivi della partnership

© foto di Manuel Del Vecchio

Sinergia tra KONAMI e il Club

La partnership tra KONAMI e il Milan è iniziata nel luglio 2022 (già partner in passato tra il 2017 e il 2020)

Dall’inizio della stagione in corso, il logo di eFootball figura sul Training Kit ufficiale della squadra maschile, indossato dai giocatori durante le sessioni di allenamento nel centro sportivo di Milanello e prima delle partite in tutte le competizioni ufficiali, a livello nazionale e internazionale

Una prima volta importante per il Club che ne testimonia il fascino globale. AC Milan continua la propria crescita anche fuori dal rettangolo di gioco

BACKGROUND INFO SU eFootball

eFootball è il rebranding del popolare videogioco di KONAMI “PES”. Il passaggio al nuovo brand è andato di pari passo con l’evoluzione del videogioco stesso, in termini di grafica, giocabilità e del claim ‘free-to-play’ su tutti i device compatibili

“eFootball™” è una piattaforma in costante evoluzione e vuole garantire il massimo di divertimento e accessibilità ai tifosi di tutto il mondo

“eFootball”, “e-Football” e “eFootball logo” sono marchi registrati di Konami Digital Entertainment Co., Ltd. in Giappone e nel resto del mondo

INFORMAZIONI

Le migliori squadre italiane con licenza esclusiva (Milan, Lazio, Roma, Atalanta, Napoli, Monza, Inter e Pisa) si sfidano in una competizione nella quale saranno rappresentate dai propri tifosi

Per ogni club, un giocatore della Primavera, un professionista di Esports e un tifoso formeranno la squadra che cercherà di vincere il primo titolo di Campione d’Italia di eFootball

Il giocatore della Primavera sarà selezionato dal Club

Il tifoso sarà scelto attraverso un torneo chiamato KONAMICI

Un ricco premio andrà al club vincente, che lo investirà nella crescita del settore giovanile e nelle attività legate agli Esports

BENEFITS DEL TORNEO PER I CLUB COINVOLTI

Opportunità di coinvolgere un pubblico di giocatori digitali, altrimenti difficilmente raggiungibili

Nessun costo per il club. È richiesto solamente il supporto logistico, nonché il nulla osta per diritti e accesso ai giocatori

Possibilità di creare contenuti relativi agli Esports

Il montepremi andrà a supporto del settore giovanile del club vincente

Eventi live in streaming, seguiti da un ampio pubblico

Seminario Esports indirizzato ai settori giovanili, su rischi e opportunità per giovani consumatori di giochi virtuali

Eventi digitali e reali in tutta Italia

Ingaggio dei tifosi grazie a competizioni online tra tifosi e condivisione delle metriche ai club

Qual è l’obiettivo della partnership con KONAMI

In questa partnership si sono uniti due brand che da sempre catalizzano la passione di milioni di persone nel mondo - icone globali di innovazione, sport ed entertainment, capaci di andare oltre i propri settori di riferimento, settando da sempre nuovi trend

Siamo entusiasti del potenziale che questa partnership ci offre sia come Club di calcio che come brand, permettendoci di esplorare nuovi territori e percorrere nuove strade assieme

Quale sarà l’impatto sui tifosi?

Questa partnership offre al Club un tool importante per ingaggiare i tifosi, e allo stesso tempo dà loro l’opportunità d’interagire con il Club attraverso il mondo del gaming

AC Milan è orgoglioso di essere un Club innovativo. Negli ultimi anni, una delle chiavi della nostra crescita è stato il modo in cui abbiamo pensato al fan engagement in maniera innovativa, e questa partnership con KONAMI e il torneo ne sono l’ennesimo esempio

I giovani tifosi di oggi e quelli del futuro vivono il calcio in modo diverso rispetto a quelli delle generazioni precedenti

Essi richiedono esperienze diverse rispetto al passato, così come le necessità nelle loro case sono diverse

I tifosi di oggi guardano le partite almeno su due schermi contemporaneamente, e nel frattempo interagiscono con gli amici. Oltre che di una sfida, si tratta anche di un’enorme opportunità per il calcio, che altro non è che un generatore di emozioni capace di connettere le persone a livello globale

Si tratta di una grande occasione per il calcio, ma per coglierla è necessario guardare al futuro con creatività, inventiva e apertura mentale

Inoltre è necessario il cambiamento, che dobbiamo assolutamente accettare: solo così sarà possibile sfruttare tutte le opportunità che il calcio può offrire

AC Milan lavora per essere presente nei settori vicini allo sport quali moda, gaming e media. Per questo motivo il Club sta assumendo (o ha intenzione di assumere) professionisti di tali settori, in modo da garantire una presenza autentica negli stessi

AC Milan guarda oltre il calcio, per i nostri partner e attraverso i nostri eventi. Non possiamo e non vogliamo competere su tutte le piattaforme, ma abbiamo un’eredità solida e una posizione unica nel mondo dello sport, che possono essere trasmesse con facilità attraverso i vari canali