AC Milan e Puma insieme per uno speciale Meet&Greet a Dubai: protagonisti Diaz, Origi e Saelemaekers

AC Milan e PUMA sono lieti di annunciare l'organizzazione congiunta del Meet&Greet con i calciatori rossoneri Divock Origi, Brahim Díaz e Alexis Saelemaekers, in programma sabato 17 dicembre allo Store PUMA di Dubai, UAE.

L'evento fa parte del Trophy Tour, tour globale in collaborazione con Emirates, che darà la possibilità ai tifosi rossoneri di tutto il mondo di vedere da vicino il Trofeo dello Scudetto 2021/22. Il Tour, che ha già fatto tappa a Londra, New York City, Singapore e Giacarta facendo registrare oltre 3000 presenze, si sposta ora in Medio Oriente. Il Meet&Geet sarà a ingresso gratuito e avrà luogo dalle 12.30 alle 13.30, ora locale. I tifosi avranno l'opportunità di incontrare i tre calciatori rossoneri e di scattare una foto con il Trofeo dello Scudetto 2021/22.

L'evento sarà ospitato da PUMA, partner rossonero di lunga data, nello Store ufficiale di Dubai all'interno del noto centro commerciale The Dubai Mall. Situato nel cuore della città, il centro commerciale è una delle attrazioni turistiche più amate del paese, come testimoniano gli oltre 100 milioni di visitatori annuali. I tifosi presenti avranno la possibilità di acquistare l'inedita maglietta dell'AC Milan Trophy Tour e altri prodotti ufficiali AC Milan, come le divise ufficiali della stagione 2022/2023. In aggiunta, PUMA offrirà gratuitamente la personalizzazione di una speciale maglietta bianca acquistabile allo Store.

L'AC Milan Trophy Tour in partnership con Emirates è stato pensato mettendo al centro l'esperienza del tifoso. Il Club organizzerà una serie di eventi, dando l'opportunità alla comunità globale di milanisti di incontrarsi e celebrare la passione per i colori rossoneri. Lo scopo del Tour è annullare le distanze tra AC Milan e i suoi tifosi e dar loro la possibilità d'interagire direttamente con il Club. Esso permetterà inoltre di portare il brand e i valori rossoneri in tutti gli angoli del pianeta, rafforzando il legame che unisce AC Milan e i suoi oltre 500 milioni di tifosi nel mondo.

AC Milan si trova ora a Dubai per un camp d'allenamento. Il ritiro prevede anche due amichevoli in preparazione alla seconda parte della stagione. La presenza a Dubai dà al Club l'opportunità di organizzare una serie di attività incentrate sui tifosi e di iniziative commerciali con i partner locali, al fine di consolidare ulteriormente la sua presenza in un mercato strategicamente importante per il Club.