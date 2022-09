AC Milan e Theo Hernandez presentano a capsule collection TH19 X ACM

Ogni settimana attraversa a tutta velocità i manti erbosi dei più importanti stadi nazionali e internazionali e da oggi il treno Theo Hernández fa fermata anche nella stazione di Milano Centrale.

AC Milan presenta oggi TH19 X ACM, capsule collection sviluppata in collaborazione con il calciatore francese che, grazie alle sue iconiche cavalcate palla al piede, nelle ultime tre stagioni ha fatto innamorare i tifosi rossoneri ispirando con la sua forza e la sua qualità esplosiva l'analogia con un treno in corsa.

Su questa stessa analogia si basa la speciale collezione streetwear in cui il vicecapitano rossonero compare in versione "Super Hero", circondato da rotaie, ingranaggi e vapore. Il tabellone della stazione invita a raggiungere il binario 19 (numero di maglia del giocatore) per salire sul Theo-treno delle ore 19:00, esortando i passeggeri alla massima sicurezza: "Stay Behind Yellow Line". Si considerino avvisati anche i difensori avversari.

La collezione TH19 X ACM sarà inizialmente disponibile in esclusiva presso il nuovo pop-up store ufficiale del Club, inaugurato proprio all'interno della stazione ferroviaria di Milano Centrale, e sarà soltanto la prima di varie collaborazioni che AC Milan e i suoi calciatori stringeranno per sviluppare linee personalizzate e favorire così una contaminazione sempre maggiore tra il mondo del calcio e quello della moda e del lifestyle.

"Sono entusiasta che il Club abbia scelto di lanciare questa collezione – ha dichiarato Theo Hernández – e sono orgoglioso del fatto che mi abbia voluto al suo fianco per inaugurare questo nuovo progetto. La linea TH19 è l'ennesima dimostrazione di come il Milan abbia a cuore i propri tifosi e riesca a trasmettere anche al di fuori del campo le stesse emozioni e la stessa passione che noi calciatori viviamo e sentiamo provenire dagli spalti in ogni singola partita".

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha aggiunto: "Siamo felici di presentare TH19 x ACM, una collezione streetwear innovativa che rafforza ulteriormente la presenza del Club nell'universo fashion e lifestyle, inaugurando un percorso che porterà il legame tra il Milan, i suoi giocatori e tutti i suoi tifosi a livelli mai esplorati fino a questo momento".

La nuova capsule collection sarà disponibile a partire da questo pomeriggio esclusivamente presso il pop-up store della stazione di Milano Centrale, dove sarà possibile acquistare inoltre il merchandising ufficiale AC Milan e PUMA tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 21:00.