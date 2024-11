Accade oggi, 4 novembre 2018: Romagnoli all'ultimo respiro contro l'Udinese

vedi letture

Accade oggi, 4 novembre 2018: il Milan di Gattuso vinse al fotofinish contro l'Udinese, decide Romagnoli. Una partita intensa, storicamente mai facile per i rossoneri in casa dei friulani. Nel 2018 decise un gran gol dell'allora capitano Romagnoli allo scadere di partita. Quella era una squadra diversa da oggi, formata da un gruppo che da anni puntava ad entrare nelle prime 4 posizione per strappare una qualificazioni in Champions. Al termine di quella stagione, il Milan non riuscì a centrare quell'obiettivo.

Le formazioni di quella sfida

UDINESE: Musso, Opoku, Troost-Ekong, Samir, Pussetto, Ter Avest, Mandragora, Barak, Stryger Larsen, Lasagna, De Paul. A disp.: Scuffet, Nicolas, Wague, Fofana, Behrami, Machis, Nuytinck, Pontisso, D'Alessandro, Balic. All.: Velazquez

MILAN: Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli, Rodríguez, Suso, Kessié, Bakayoko, Laxalt, Higuaín, Cutrone. A disp.: Reina, A. Donnarumma, Mauri, Castillejo, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Musacchio, Simic, Halilovic, Bellanova. All.: Gattuso