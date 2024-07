Accardi: "Scuffet e Consigli ottimi portieri, punterei più sul secondo per età e perché è milanista”

“Scuffet e Consigli sono due ottimi portieri, punterei più sul secondo per età e perché è milanista”. Così a TuttoMercatoWeb.com Beppe Accardi analizza la situazione portieri in casa Milan. I rossoneri infatti sono alla ricerca di un portiere che possa affiancare Maignan e la scelta dovrebbe ricadere su uno dei due. Consigli ha declinato la proposta del Monza proprio in virtù del sondaggio del Milan, squadra per la quale fa il tifo fin da bambino. Per Scuffet invece c’è l’accordo con il diretto interessato, manca ancora quello con il Cagliari. Lavori in corso tra le parti. Con il Monza che, invece, visti i problemi per Navas ha sondato Rui Patricio. La girandola al momento coinvolge più portieri.

Che Milan sarà quello di Fonseca?

“Sono curioso di vedere come sarà la sua gestione. È un Milan che parte tra lo scetticismo da parte dei tifosi, da quando è arrivata la nuova proprietà ha pensato più ai conti che al resto”.

Si aspetta altri movimenti di mercato dai rossoneri?

“Se dovessero avere qualche occasione potrebbero fare un colpo importante. Ma mi sembra che il Milan stia operando all’insegna dell’austerity”.