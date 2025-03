Accardi sicuro: "Serve dirigenza all'altezza: richiamerei Maldini"

“Il Milan? Se non trova serenità a livello dirigenziale e non ha una testa che funziona nel modo giusto avrà sempre problemi. Il problema del Milan non nasce dalla squadra”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Qual è visto da fuori il problema del Milan?

“Da quando ha perso Maldini e Massara naviga a vista”.

Dunque?

“Serve una dirigenza all’altezza del Milan. Richiamerei Maldini”.

Oggi i rossoneri sfidano la Lazio.

“Una partita tosta. A differenza del Milan la Lazio ha un ingranaggio dirigenziale che funziona bene”.

Si aspetta un cambiamento al Milan in estate?

“Più che aspettarmelo me lo auguro”.