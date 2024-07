Accomando: "Morata ha detto sì al Milan. Contatto positivo in serata"

Il Milan e Alvaro Morata si avvicinano sempre di più. Il centravanti dell'Atletico Madrid si prepara a guidare, da capitano, la Spagna nella finale dell'Europeo contro l'Inghilterra che si giocherà il 14 luglio. Indipendentemente da come andrà, con o senza festeggiamenti. l'attaccante nei giorni successivi a Berlino dovrebbe accettare la proposta rossonera. In questi giorni il club e l'entourage del giocatore continuano a rimanere in contatto per trovare la quadra sullo stipendio e sulla volontà di Alvaro.

Intanto arrivano conferme da più parti. Ieri sera è stato il collega di Dazn Orazio Accomando che sul suo profilo X ha tweettato: "Alvaro Morata ha detto si al Milan. Contatto positivo in serata tra il suo entourage e la dirigenza del Milan, che è pronta a tesserare l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid". Poco prima Accomando aveva riportato: "Morata sempre più vicino al Milan. In queste ore i rossoneri hanno fatto passi importanti per l'ingaggio dello spagnolo. Trattativa indirizzata bene, le parti stanno provando a limare dettagli su ingaggio e bonus".