Accordo per San Siro: decisiva la cifra sulla compartecipazione economica

Con queste parole, ieri, il sindaco milanese Giuseppe Sala ha confermato l'accordo tra il Comune e i club per la vendita dell'area di San Siro: "Domani la delibera per la vendita di San Siro e della aree intorno all’impianto dovrebbe approdare in giunta perché di fatto, con i club siamo arrivati a un accordo. Io voglio avere la coscienza a posto, porterò in consiglio la delibera e supporterò l'approvazione, voterò a favore, poi deciderà il consiglio comunale. Il nuovo impianto deve essere pronto per il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro".

Oggi il Corriere della Sera riporta quale è stato il fattore che ha fatto sbloccare la situazione, oltre ovviamente alle pressioni sentite da Sala da parte della Uefa in vista dell'Europeo. Infatti Milan e Inter e Comune hanno trovato un accordo sulla cifra della compartecipazione da parte di Palazzo Marino: in altre parole è stato stabilito quanto pagherà il Comune di Milano dei 197 milioni totali. Inizialmente si pensava a 34 milioni: sono stati però tolti dall'accordo i 12 milioni di demolizione e rifunzionalizzazione, dunqe alla città toccherà pagare 22 milioni di euro che riguardano le bonifiche delle aree verdi e il rifacimento del tunnel Patroclo.