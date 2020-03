acmilan - 32 partite di fila

Alessio Romagnoli, capitano sempre in piedi. Da quando indossa la fascia del Milan, si è infortunato una sola volta. E nemmeno nel Milan: era in Nazionale, nella sosta di campionato del novembre 2018. Non a caso, Alessio ha giocato tutte e 32 le "ultime" gare ufficiali del Milan: 3 alla fine dello scorso campionato, 26 in questo campionato e 3 nell'edizione in corso della Coppa Italia. L'ultima gara che Romagnoli non ha giocato, Milan-Bologna 2-1 del 6 maggio 2019, è stata per l'espulsione subita nella partita precedente di Torino. L'ultima sostituzione ricevuta dal capitano a gara in corso risale invece all'aprile 2019: Milan-Lazio 1-0, Cristian Zapata in campo al suo posto dopo 67 minuti di gioco.



Tutto questo è sinonimo di dedizione professionale e di continuità fisica. In effetti, nei suoi primi anni rossoneri, Alessio Romagnoli era sensibile, qua e là, a qualche contrattempo di carattere muscolare. Da un anno e mezzo a questa parte, la situazione si è stabilizzata. Dopo i gol dello scorso campionato contro Udinese e Genoa, era arrivata lesione al gemello del polpaccio durante un allenamento azzurro, ma anche in quel caso la risposta era stata tempestiva. Infortunio il 16 novembre, in campo il 18 dicembre nel gelo della notturna di Bologna. Rispettoso dell'arbitro ma tutt'ora convinto di non aver commesso fallo da rigore su Cutrone a Firenze, Alessio guarda avanti. Vicino al suo Paese, vicino alla sua terra. Il sempre presente Romagnoli c'è.