acmilan - Al 2020 Theo!

La diffida pendeva sul suo capo da un po' di tempo e il cartellino giallo del primo tempo deciso dall'arbitro Manganiello nei suoi confronti ha posto fine al primissimo tratto di strada di Theo Hernández in maglia rossonera. Tornerà il 6 gennaio l'esterno sinistro del Milan, lasciando la fascia contro l'Atalanta al suo compagno di squadra Ricardo Rodríguez che, nell'ultimo Atalanta-Milan, ha pennellato il cross per il più bel gol milanista segnato finora da Kris Piątek.



In questa porzione di 2019, Theo ha esordito il 21 settembre nel Derby. Il suo bilancio, ad oggi, è di quattro gol su azione, due reti annullate contro SPAL e Sassuolo, un palo proprio contro l'Inter.



L'esordio dal primo minuto di Theo in maglia rossonera risale, invece, al 26 settembre, sul campo del Torino nella gara terminata 2-1 a favore dei granata. Proprio a quel turno infrasettimanale di giovedì prima dell'impegno domenicale con la Fiorentina a San Siro, risale la prima delle ammonizioni che hanno portato in diffida il 22enne marsigliese.



Ad oggi il suo score rossonero è di dodici presenze e quattro gol, dopo che il primo gol è datato 5 ottobre scorso nella trasferta di Genova. Quattro gol importanti e pesanti in trasferta, due gol annullati in entrambi i casi a San Siro. La rete tolta al Milan nel primo tempo contro il Sassuolo è arrivata dopo diversi minuti di attesa e di controllo VAR.