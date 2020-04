acmilan - Alfabetizzazione motoria targata AC Milan

AC Milan, con la convinzione che la pratica sportiva e il calcio possano offrire importanti opportunità in termini di educazione e benessere psico-fisico, si impegna da anni ad avviare relazioni positive e prolungate nel tempo tra scuola, famiglie e società sportive del territorio. La finalità è di favorire la diffusione di una sana cultura sportiva e di uno stile di vita sano e attivo, ispirato al fair play e al rispetto reciproco, mettendo a disposizione il know-how di AC Milan, attraverso il miglioramento delle competenze dell'insegnante rispetto all'attività motoria.

Il progetto è rivolto, in forma gratuita, alle scuole primarie di tutto il paese e prevede l'affiancamento all'insegnante di classe, di insegnanti laureati in scienze motorie, impegnati come allenatori nelle Scuole Calcio della Milan Academy.

Il programma di Alfabetizzazione Motoria per la stagione 2019/2020 si è concluso positivamente; quest'anno, infatti, gli allenatori delle Scuole Calcio Milan hanno affiancato i maestri preposti all'insegnamento dell'educazione fisica di 26 scuole primarie per 100 ore, in ciascuna scuola, con l'obiettivo di trasmettere una serie di nozioni per aiutarli a gestire autonomamente e nel modo più produttivo le ore di educazione motoria.

Sono stati coinvolti più di 100 insegnanti e hanno partecipato alle lezioni circa 5000 bambini. A ogni scuola sono stati consegnati due manuali, una descrizione del progetto e un eserciziario, per aiutare il docente a lavorare in autonomia una volta terminato il periodo di affiancamento. L'appuntamento con le Scuole Calcio e le scuole elementari avverrà quando riprenderanno le lezioni.