acmilan - Ascoltiamo Rebič

La squadra di calcio dei nazionali croati avrebbe dovuto recarsi a Doha per un torneo amichevole lunedì, ma invece i vicecampioni del mondo stanno trascorrendo il loro tempo a casa con le proprie famiglie a causa della pandemia. Però la Nazionale croata non è stata, come si dice, con le mani in mano e ha deciso di realizzare un video.



In collaborazione con l'Istituto croato di sanità pubblica, i giocatori hanno inviato istruzioni su come proteggersi durante questa pandemia con un messaggio chiaro alla fine del filmato, consegnato dal capitano della squadra nazionale e miglior giocatore del mondo nel 2018, Luka Modrić: "Restate a casa!".



Capitan Modrić ha aperto il video, e dopo di lui hanno lanciato i loro messaggi Perisic, Vida e Lovren. Il quinto nazionale croato ad apparire nel video è il rossonero Ante Rebić, che con una espressione molto seria, al pari di quella di tutti i suoi compagni di squadra, afferma: "Questa non è una influenza stagionale".



"Insieme, responsabilmente, coraggiosamente e umilmente", aveva invece detto Modrić all'inizio del video. "È così che abbiamo vinto tante partite ai Mondiali", ha continuato Ivan Perisic. A metà marzo, in Croazia, il presidente federale Šuker e il Ct Dalić erano andati in autoisolamento volontario, dopo aver partecipato ad un congresso Uefa ad Amsterdam in cui era presente il presidente della Federcalcio serba positivo al Coronavirus.