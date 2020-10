acmilan - Assemblea dei soci: modalità di svolgimento

Egregi Signori,

faccio riferimento all'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci di AC Milan S.p.A. convocata, in prima convocazione, in data 28 ottobre 2020 ore 10.30 presso il Teatro Manzoni di Milano e, occorrendo, in seconda convocazione in data 29 ottobre 2020 (stesso luogo e stessa ora), con avviso pubblicato sulla Gazzetta dello Sport in data 13 ottobre 2020.

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica da Covid-19 e del significativo incremento del numero di contagi rilevato nei recenti giorni sul territorio nazionale ed in particolare in Lombardia e nel Comune di Milano, viste anche le disposizioni e raccomandazioni formulate nei diversi provvedimenti normativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui da ultimo il DPCM approvato in data 18 ottobre 2020 che ha disposto la sospensione di tutte le attività convegnistiche o congressuali e fortemente raccomandato lo svolgimento delle riunioni, anche private, in modalità a distanza, A.C. Milan S.p.A. ha deciso di procedere allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci in oggetto esclusivamente in modalità videoconferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma Zoom.

Al fine di intervenire alla predetta Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di AC Milan S.p.A., i Signori Azionisti sono invitati ad inviare via e-mail (all'indirizzo direzionegenerale@acmilan.com), almeno tre giorni prima dell'Assemblea (e quindi entro il 25 ottobre 2020), il modulo in allegato debitamente compilato e sottoscritto unitamente a una scansione pdf del/i certificato/i azionario/i intestato/i al richiedente l'intervento in Assemblea e ad una scansione pdf del suo documento di identità in corso di validità.

Qualora i Signori Azionisti intendessero intervenire in Assemblea per il tramite di un delegato, sarà altresì necessario che lo stesso invii, sempre al predetto indirizzo e-mail direzionegenerale@acmilan.com, il modulo in allegato debitamente compilato anche nella parte dedicata all'identificazione del delegato unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del delegato e all'indicazione dell'indirizzo e-mail del delegato al quale trasmettere il link Zoom per la partecipazione all'Assemblea. Si ricorda ai Signori Azionisti che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto di A.C. Milan S.p.A., la delega può essere conferita soltanto a un altro socio.

Una volta accertata la legittimazione all'intervento e al voto dell'Azionista richiedente, AC Milan S.p.A. invierà via e-mail a questi (ovvero, ove designato, al suo delegato) un link strettamente personale per il collegamento in videoconferenza all'Assemblea.

Si precisa che, al fine di accertare l'identità dei partecipanti all'Assemblea nonché il numero dei presenti al momento delle votazioni, sarà necessario che i partecipanti tengano attivato per tutta la durata dell'Assemblea il proprio collegamento al sistema di videoconferenza.

È inoltre fatto presente ai Signori Azionisti che, ove gli stessi fossero a tal fine interessati, con la medesima comunicazione e-mail gli stessi potranno altresì domandare la trasmissione da parte di AC Milan S.p.A., sempre via e-mail, di copia integrale del fascicolo del bilancio civilistico e di quello del bilancio consolidato di AC Milan S.p.A. che saranno oggetto di discussione nell'Assemblea. Alla presente è in ogni caso allegata una nota sintetica recante i principali dati del bilancio civilistico che verrà sottoposto per approvazione all'Assemblea, nonché del bilancio consolidato.

Si invitano, infine, coloro tra i Signori Azionisti che intendessero rivolgere agli amministratori domande, strettamente inerenti l'ordine del giorno dell'Assemblea, ad anticipare tali domande entro il 25 ottobre 2020 compilando la parte del modulo in allegato all'uopo dedicata.

La Società si riserva di trasmettere ulteriori informazioni e/o chiarimenti circa le modalità tecniche di riunione dell'Assemblea tramite comunicazione inviata ai Signori Azionisti a mezzo e-mail, all'indirizzo indicato nel modulo allegato trasmesso alla direzionegenerale@acmilan.com secondo le modalità e nei termini sopra riportati, e/o tramite avviso pubblicato sul sito internet della Società.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Paolo Scaroni