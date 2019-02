acmilan - Atalanta-Milan, l'analisi di Ganz: trend nerazzurro

TREND NERAZZURRO

L'Atalanta si trova in serie positiva da 6 partite in campionato; in questo parziale ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi (contro Juventus e Roma) ed è inoltre imbattuta nel 2019. I bergamaschi hanno segnato almeno un gol in tutte le ultime 7 partite giocate in casa in campionato. Con 50 reti realizzate fino a questo momento, la squadra di Gasperini è, inoltre, il miglior attacco del campionato.