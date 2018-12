acmilan - Bologna-Milan, l'analisi sugli avversari: l'ultima sfida

Il Bologna che ospiterà il Milan allo stadio Dall'Ara è una squadra che sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative. Gli emiliani si trovano, infatti, al 18° posto in classifica con 11 punti conquistati in 15 partite e solo due vittorie ottenute da inizio stagione. I rossoblu non riescono a battere i rossoneri in casa da 12 gare in campionato: l'ultimo successo tra le mura amiche risale a marzo 2002. Ci racconta tutti i dettagli del Bologna, Maurizio Ganz.

ULTIMA SFIDA IN CAMPIONATO

Si è giocata lo scorso 29 aprile e in quell'occasione i rossoneri allenati da Mister Gattuso si imposero sul Bologna dell'allora tecnico Donadoni. Ad aprire le marcature fu Calhanoglu con un destro potente dal limite dell'area al 34', al 46i il raddoppio grazie al gol firmato da Jack Bonaventura. Il Bologna accorciò le distanze con De Maio al 74', fermando il risultato sul definitivo 1-2.