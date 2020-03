acmilan - C'era una volta la Coppa Italia

La Coppa Italia 2019/20 si è interrotta, a causa dell'emergenza Coronavirus, dopo le gare di andata delle Semifinali: Milan-Juventus 1-1 e Inter-Napoli 0-1. Oggi la priorità come deadline è la ripresa e la conclusione del campionato. Ma sarà presa in debita considerazione a sua volta anche la Coppa Italia.



Nella storia ci sono due esempi molto particolari in questo senso: una Coppa Italia interrotta e mai più ripresa, per problemi organizzativi. E una Coppa Italia iniziata in una stagione e finita nella successiva... Il primo capitolo la Storia lo ha scritto nel 1927, quando il Milan si era qualificato per i Sedicesimi di finale, sempre contro la Juventus...



Ma, dopo aver battuto nel gennaio 1927 la Rivarolese 7-1 a San Siro e la Gea Firenze 5-1 nel maggio 1927 in trasferta, ecco grossi problemi di gestione delle date, per cui si disputano regolarmente solo 2 partite del tabellone dei Sedicesimi e si decide a stretto giro di annullare il torneo.



Nel 1958 invece accade quanto segue: dopo la Finale di Coppa dei Campioni persa 3-2 contro il Real Madrid di Di Stefano a fine maggio, il Milan inizia la Coppa Italia a giugno in coda alla stagione 1957/58. I rossoneri si qualificano ai Quarti di finale dopo le 6 partite giocate fra giugno e luglio 1958. La Coppa Italia però riprende nella stagione successiva... 1958-59, nel mese di settembre con la sconfitta contro il Bologna e altre 2 gare che collocano i rossoneri al 6° posto della competizione.